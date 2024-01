“La Principessa di Galles è tornata a casa a Windsor per proseguire nel recupero dall’operazione, e sta facendo buoni progressi. Il Principe e la Principessa desiderano rivolgere un enorme grazie all’intero team della London Clinic, specialmente allo staff infermieristico, per l’assistenza prestata. La famiglia dei Galles continua a essere grata per gli auguri ricevuti da tutto il mondo”. Così nel comunicato diffuso da Kensington Palace si annunciano le dimissioni dall’ospedale della Principessa, dopo l’intervento chirurgico all’addome e i successivi 13 giorni trascorsi alla London Clinic. Com’è noto, nessuna informazione è stata data sulla natura dell’operazione. Kate, che ha lasciato la clinica ovviamente senza mostrarsi in pubblico, trascorrerà la lunga convalescenza a Windsor, fuori città, e non a Kensington Palace dove vive con il Principe William e i figli George, Charlotte e Louis, di 10, 8 e 5 anni. Secondo quanto dichiarato dalla corte all’inizio del ricovero, la principessa di Galles resterà a risposo, lontana da ogni attività pubblica, almeno fino a “dopo Pasqua”, che quest’anno cade il 31 marzo. Ma la Bbc oggi è ancora più prudente e fa riferimento genericamente ad “alcuni mesi” di convalescenza. Come detto, nonostante svariate ipotesi abbiano cominciato a circolare fin dal giorno del ricovero (da un’isterectomia a una diverticolite), non ci sono informazioni sull’intervento al quale è stata sottoposta Middleton. I media britannici hanno escluso l’ipotesi che potesse trattarsi di cancro.