Jannik Sinner, in conferenza stampa alla sede della FITP, ha escluso di partecipare al Festival di Sanremo: “Faccio il tifo da casa, è un evento bello ma adesso devo tornare ad allenarmi. Sarò a lavorare, è quello che mi piace fare, non andrò a Sanremo”. Sinner, fresco vincitore agli Australian Open, ha risposto anche sulla propria residenza: “Spostarla in Italia? A Montecarlo mi sento casa, ci sono tanti tennisti con cui posso giocare”.