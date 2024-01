Jannik Sinner è sulla bocca di tutti. Dopo la vittoria degli Australian Open, la corsa a salire sul carro dello sportivo italiano più in voga del momento vede acrobazie e tripli salti carpiati. Perfino la premier Giorgia Meloni lo ha invitato a Palazzo Chigi anticipando la sua visita al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mentre tutti, ma proprio tutti, esprimono la loro opinione sul perché Sinner dovrebbe o non dovrebbe andare al Festival di Sanremo. Il giovane campione invece cosa fa? Torna ad allenarsi. E sui propri account social posta le foto mentre è alle prese con il lavoro in palestra: “Back to it before a busy day later in Roma”, la didascalia. Come a dire: “Questo è il mio”, e poi “c’è una giornata piena a Roma”.

Sinner non ha mai nascosto di mal digerire gli impegni istituzionali, vuoi per timidezza, vuoi per completa dedizione al lavoro. Anche dietro al tentennamento su Sanremo, infatti, c’è la volontà di pianificare bene il suo ritorno in competizione a Rotterdam, distribuendo giorni di riposo e di allenamento. D’altronde, Sinner lo aveva già detto subito dopo aver vinto gli Australian Open: “Devo tornare in palestra, diventare più forte, anche mentalmente. Il lavoro è appena iniziato, c’è ancora molto da fare“. Detto fatto: appena ne ha avuto l’occasione, Sinner si è subito dedicato a sudore e fatica. Sono gli strumenti che conosce per essere il più forte. “Devo giocare a tennis, io”, aveva dichiarato da Melbourne. Le chiacchiere toccano agli altri.