“So che non ci sono più speranze e che alla fine il tumore avrà la meglio, ma ho imparato a convivere con questa triste realtà”. E’ questa l’ultima drammatica dichiarazione di Shannen Doherty, l’indimenticabile interprete di Brenda Walsh in “Beverly Hills”, che, nell’ultima puntata del suo podcast “Let’s Be Clear” ha affrontato con sincerità e ironia il tema del suo funerale, rivelando il desiderio di rendere l’evento un momento autentico e privo di falsità. La notizia della sua battaglia contro il cancro al seno risale al 2015 e da allora l’attrice ha condiviso apertamente con i fan ogni momento della sua lotta contro la malattia: pochi mesi fa aveva spiegato che il tumore è avanzato al quarto stadio, diffondendosi alle ossa, e divenendo di fatto incurabile. “Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì – ha spiegato ora l’attrice parlando di come stia pianificando il suo funerale -. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia, perché le loro ragioni per presentarsi non sono le migliori”.

Doherty, senza fare nomi specifici, ha chiarito che preferisce un elenco di invitati breve, composto solo da coloro che sinceramente desiderano rendere omaggio alla sua memoria. “Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi,” ha sottolineato. La sua visione è quella di un addio sincero e festoso: “Voglio che il mio funerale sia una festa d’amore. Non voglio che la gente pianga e che poi in privato dica: ‘Grazie a Dio quella str**a è morta’.”*

Con la consapevolezza della sua situazione, Shannen Doherty ha quindi spiegato: “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando. Magari sono cose macabre, ma in parte è anche divertente”. Dal 2015, quando è stato diagnosticato il cancro al seno, Shannen Doherty non ha mai smesso di lottare e di sperare. Recentemente, ha rivelato che il cancro è avanzato al quarto stadio, diffondendosi alle ossa. Nonostante le sfide, l’attrice mantiene un atteggiamento coraggioso e aperto, condividendo anche il desiderio che i suoi resti siano mescolati con quelli del suo cane e di suo padre: “Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso”, ha concluso con dolcezza Shannen Doherty.