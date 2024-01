Giuseppe Conte, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa (Nove) ha risposto a diverse domande: “Io faccio l’interesse dell’Italia. Con Trump ho cercato di coltivare un rapporto per tutelare l’interesse nazionale e per poter dialogare – lo dico anche immodestamente ma non dobbiamo essere modesti dall’Italia – da pari a pari. Quello che io chiedo anche ai governanti che abbiamo adesso è di poter, nel quadro di un’alleanza, parlare in modo franco. Questo vale per Biden, Trump o chiunque sarà. La postura dipende ovviamente da come tu vivi il contesto. Se tu pensi di doverti accreditare a livello internazionale, vai lì molto modestamente. [Trump o Biden?] Hanno due approcci ideologici completamente diversi. Uno potrebbe essere ovviamente più vicino alla sfera progressista e l’altro no. Però per esempio sulla guerra le posizioni potrebbero invertirsi. Sull’assalto a Capital Hill io ho preso le distanze, una pagina nera per la democrazia americana. Lasciamo che i giudici facciano i loro accertamenti, le loro sentenze”.