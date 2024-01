“Oggi si ufficializza l’ingresso in Azione di Ettore Rosato e Elena Bonetti. Siamo molto contenti. Il primo diventa vicesegretario con la delega all’organizzazione, mentre la Bonetti la proporrò come vicepresidente”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intercettato fuori Montecitorio prima della conferenza stampa alla Camera che ufficializza l’entrata nel partito di Rosato e Bonetti. “Se ho avuto modo di interfacciarmi con Renzi? No – ha risposto lapidario -. Se ne sento il bisogno? Assolutamente No”. Mentre sulla scomparsa di Sandra Milo ha detto: “non ho ricordi diretti di lei perché non l’ho conosciuta ma è chiaro che è una stagione italiana che purtroppo se ne va, quindi riposi in pace”, ha concluso.