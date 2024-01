Brad Pitt non sarebbe ospite molto gradito, almeno dai veri piloti, alla 24 ore di Daytona, la più prestigiosa gara di endurance degli Stati Uniti. La star di Hollywood, infatti, si trova lì non come fan bensì per girare le scene di Apex, film sulla Formula Uno nel quale interpreta un pilota ormai anziano (Sonny Hayes) che torna in pista.

La sua presenza nei giorni nei quali si disputa la corsa sta creando non pochi problemi ai piloti che si sarebbero lamentati pubblicamente. Scott McLaughlin, della IndyCar, lo ha fatto per la stringente sicurezza nei parcheggi – luogo dove si trova il caravan nel quale Pitt si rilassa tra una ripresa e l’altra – che impedisce al suo camper di accedere senza credenziali per l’ingresso malgrado fosse in tuta da gara e fosse appena sceso dalla sua auto da corsa. Bubba Wallace, protagonista della Nascar, non ha avuto il permesso di lasciare il camper nel parcheggio principale del Daytona International Speedway. E non è finita qui: nessuno ama le scene girate di notte poiché hanno tenuto svegli tutti, dal momento che richiedono la presenza in pista di almeno sei auto.