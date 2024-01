Cappello nero e sciarpa a quadri, guanti con le mezze dita scoperte: Come stai? gli chiede Fabio Fazio a Che tempo che fa e sembra la domanda più difficile. ”La risposta più onesta è sto bene, d’altra parte non sarei qua. Poi sono uno che ha passato l’estate in un ospedale al san Raffele, lasci giù bei pezzi di te. Quando esci hai pezzi da recuperare, sei in salita. Dovevo lavarmi i denti ed ero così debole che non riuscivo a fare il gesto se non muovendo solo la testa, e mi chiedevo se sarei mai uscito. Ora vado benissimo. È un grosso cammino che non ho ancora finito, c’è una lentezza implacabile”. Lo dice Alessandro Baricco alla sua prima apparizione televisivo dopo la lunga malattia che lo aveva costretto ad una uscita di scena che aveva annunciato sui social.