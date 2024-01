Un politico di centrodestra voleva che gli urinassi addosso, mentre su Onlyfans mi chiedono bottiglie del mio squirting. Sara Diamante senza veli, pardon, senza peli sulla lingua si confessa a Fanpage. 22enne della provincia di Pavia, rigoroso nom de plume, Sara è fresca regina dei click di Pornhub dove è risultata la più cercata tra le pornostar italiane superano Malena e Beatrice Segreti. “Non me l’aspettavo. Ho un fisico particolare. Spesso si pensa che la pornostar debba essere per forza alta, magra e con labbra e seno rifatti, mentre io sono bassina, 150 cm, ho un corpo abbastanza muscoloso con delle curve”.

Diamante elogia Rocco Siffredi (“mi avevano parlato di lui come di un uomo molto severo invece con me si è comportato sempre bene, è stato professionale, nulla da dire”), rintuzza il pentimento di Selen che accusò Siffredi di essere violento (“Non saprei che dirti. So solo che prima di fare la scena, tu compili un foglio dove scrivi cosa ti piace fare e cosa non ti piace fare, cosa è permesso e cosa no. Poi registri un video in cui firmi i fogli e dichiari di non essere sotto l’effetto di alcolici o droghe e che nessuno ti ha obbligato. Rocco ha preso questo metodo dall’America”), infine racconta il passaggio dalla facoltà di medicina a Onlyfans fino al primo set di porno in Francia, Praga e Budapest. Fidanzata con il rapper Michael Di Sabato, in arte Mikush, Diamante spiega che da Onlyfans ricava 150 mila euro all’anno e che da lì arrivano le richieste più bizzarre come spedire a casa dei fan – soprattutto americani – vasetti di feci o bottigliette di squirting a “1000, 1500, anche 2000 dollari”.

Last but not least la storia altrettanto bizzarra con un politico di centrodestra. “Io non sapevo che fosse un politico. Ci siamo conosciuti in un ristorante a Milano. Lui era con i suoi amici, io con le mie amiche. Iniziò una frequentazione normale. Non ci eravamo scambiati neanche Instagram, solo Whatsapp e lui mi aveva dato un nome falso. È durata qualche settimana. A lui piaceva che gli urinassi in bocca, che usassi un dildo. Queste cose un po’ strane. Quando ho scoperto che era un politico ho preferito chiuderla”. Infine il porno è sessista? Incita gli uomini ad atteggiamenti aggressivi verso le donne? “Sfugge il fatto che noi siamo consenzienti. Nessuno ci obbliga. Se un attore mi mette un piede in testa è perché lo voglio io, non perché mi sta menando. Non lo capiscono perché non c’è informazione. Anche per questo in Italia c’è un bisogno urgente dell’educazione sessuale nelle scuole”.