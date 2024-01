Che sia un solo giustiziere o una banda di giustizieri, il celebre Fleximan, il distruttore di rilevatori di velocità di mezzo Nord Italia, ora ha anche un brano musicale a lui dedicato. Su Facebook si può infatti trovare il pezzo omonimo intonato dalla band La sindrome di Peter Punk. Un po’ metal e un po’ ska, oggettivamente gradevole, il gruppo capitanato da Nicolò Gasparini ha omaggiato una figura formalmente “criminale” che sta dividendo l’opinione pubblica. “Si muove con astuzia non lo becca la stradale/agisce con orari flessibili”, “il tuo eroe inflessibile che ti toglie dai guai” cantano quelli della Sindrome di Peter Punk mentre nel video scorrono le immagini di un tizio incappucciato che con un “flex elettrico”, una piccola smerigliatrice a lama circolare, saltella come un pazzo in mezzo a case e strade.

Nel brano viene anche citato il famigerato limite dei 30 km all’ora – applicato in tre quarti di città e in larghe strade di scorrimento lontane dal centro medioevale a Bologna dal sindaco Lepore – associato al vetro appannato e ad una sorta di automobilista rincoglionito, un po’ come quando nel passato si citava il celebre guidatore “della domenica” o “con il cappello”. Il brano è puro spirito anarchico punk, come l’arte libera può e deve essere. Ad oggi, comunque, sul caso Fleximan pare che gli inquirenti brancolino ancora nel buio, nonostante le telecamere di sicurezza sparse ovunque in ogni angolo del nostro territorio abbiano registrato migliaia di targhe.