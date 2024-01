Gli studenti andavano troppo spesso nel bagno della scuola per fare foto e video davanti allo specchio e il preside decide di rimuoverli. É quanto accaduto in una scuola media Southern Alamance Middle nella Carolina del Nord (Usa). Secondo quanto riportato dal DailyMail, la scuola ha notato un frequente viavai di studenti nei bagni, spesso utilizzati per registrare contenuti per TikTok. Un docente ha evidenziato che gli studenti si assentavano dalle lezioni, rimanendo nei bagni per periodi prolungati. La rimozione degli specchi ha portato a una significativa riduzione delle visite ai bagni a scopo non necessario.

Un provvedimento singolare nato da un presupposto educativo: invece di agire in modo restrittivo e punitivo requisendo a monte i cellulari, si è deciso di responsabilizzare gli alunni lasciando a loro disposizione i device ma in modo più controllato, cercando di sviluppare una sorta di ‘cittadinanza digitale. La scuola ha anche implementato un ‘digital hall pass system’ per monitorare l’entrata e l’uscita dei ragazzi dalle aule, in modo da aumentare la sicurezza generale. Al di là del caso singolo, si tratta di un problema ampio che riguarda tutti, tanto che, come riporta Business Insider, in Florida una legge ha direttamente bannato TikTok dai dispositivi scolastici e dalle relative reti wi-fi.