Sembrava essere ad un passo la felice conclusione dello smarrimento del gatto Hiro ma, a quanto emerso, la faccenda si starebbe complicando sempre di più. Il felino di proprietà della famiglia Frassica è scappato lo scorso 23 settembre, a Spoleto, mentre si svolgevano le riprese di “Don Matteo“, con Nino Frassica tra i protagonisti. Le ricerche della polizia hanno sensibilmente ristretto il campo della cittadini umbra. Secondo ‘i Frassica’, il micio sarebbe gelosamente custodito da una coppia di anziani, che non avrebbe la minima intenzione di restituirglielo. Se all’inizio tutti i cittadini di Spoleto erano dalla parte di Nino e della moglie, Barbara Exignotis, in molti ora stanno avendo dei ripensamenti in merito. Capiamo il perché.

“Quella vecchia di m***a ha fatto scappare il mio gatto, ok?” e “Me la pagate”, sarebbero gli insulti rivolti dalla Exignotis dopo che lei, e la figlia, hanno scagliato pietre (di 7 centimetri) contro l’appartamento dei presunti ‘accumulatori di gatti’. Le accuse mosse ai danni della famiglia Frassica sono quelle di stalking, diffamazione aggravata, violenza privata, violazione di domicilio e istigazione a delinquere, nei confronti della coppia che terrebbe in ‘ostaggio’ Hiro. Io spu**ano tutta Spoleto”, “Fate conto che i carabinieri sono dalla nostra parte”, ma anche “Pezzi di m**da… burini mangia salame…”, ha continuato l’attrice.

“Fuori dal coro” di Marco Giordano, nella puntata in onda il 24 gennaio scorso, ha mostrato un filmato di Barbara Exignotis, ripresa dopo aver minacciosamente insultato i vicini di casa che, stando a quanto raccolto, non uscirebbero di casa da giorni per paura di poter ricevere ripercussioni dai Frassica. La coppia, inoltre, ha sempre collaborato con li agenti di polizia ma, nonostante ciò, l’ira dei proprietari di Hiro non sembra arrestarsi, anzi.