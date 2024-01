Non c’è pace per Lady D., nemmeno oggi. A disturbare l’anima tormentata della Principessa del Popolo, morta a Parigi nel 1997, adesso ci sarebbero le rivelazioni, altrettanto tormentate, del suo ex maggiordomo, Paul Burrell, che si è rivolto ad un esperto di paranormale perché convinto di essere “perseguitato” dal suo fantasma in cerca di un contatto. Il 65enne, già concorrente del reality “I’m a Celebrity”, sarà ospite di un altro programma, “Celebrity help! My House is Haunted”, per farsi aiutare a gestire lo spirito di Diana che, da qualche tempo, si aggirerebbe a casa sua. Non solo movimentando le sue notti e quelle del marito, Graham Cooper, ma anche parlando. Per chiedere scusa. Insomma, la casa della coppia, isolata nel mezzo del Cheshire, una contea di villaggi a nord ovest dell’Inghilterra, sarebbe oggetto di attività paranormali fatte di rumori notturni e odore di tabacco.

Che Lady D. fosse molto appassionata di spiritismo, astrologia ed imponderabile è noto, così come famose erano le sue frequentazioni di cartomanti varie. Burrell, nato scettico, si sarebbe avvicinato a quella dimensione ultraterrena dopo aver passato tanti anni accanto alla principessa e oggi, nelle sue considerazioni, c’è la certezza che se Diana dovesse mai decidere, dall’aldilà, di mettersi in contato con qualcuno, nell’al di qua, questo qualcuno sarebbe senza dubbio lui. Il programma televisivo, di prassi, fornisce il supporto di un esperto che, anche in questo caso, si è recato a casa dell’ex maggiordomo per capire di persona se ci fossero tracce di un fantasma nei paraggi. La puntata, che andrà in onda su Discovery +, promette scene “sconcertanti” nelle quali Ian Lawman, l’esperto di fenomeni paranormali, scoppierebbe in lacrime ammettendo di aver percepito distintamente la “presenza dello spirito di Lady Diana” tra quelle mura.

Insomma i due si sarebbero messi in contatto con lei che alla loro chiamata avrebbe risposto: “Sono qui, mi dispiace”. Questo spiegherebbe , secondo Burrell, tutti gli strani episodi che si sono verificati negli anni, spaventandolo a morte. “Una volta – ha ricordato nelle anticipazioni fornite dal giornale a distribuzione gratuita, Metro – suo marito si svegliò alle 3 di notte urlando: c’è qualcuno in questa stanza, posso vederlo ai piedi del letto!”. A quel punto, ha confermato nel racconto Burrell, anche lui avrebbe visto una sagoma. A questo episodio, si sarebbe sommata la puzza di tabacco diffusa misteriosamente nella casa e dei tonfi dalle stanze da letto al piano superiore. Ecco cosa avrebbe progressivamente convinto Paul Burrell ed il marito a pensare che si potesse trattare di un spirito in cerca di contatto e che quello spirito poteva solo essere quello della principessa Diana.

L’ipotesi è stata immediatamente confermata dall’esperto di paranormale e della sua squadra che, appena entrati nell’abitazione per fare i sopralluoghi di rito, avrebbero rilevato la presenza dello “spirito di una donna e la sua energia”. E’ a quel punto che sarebbe partita la richiesta di parlare, di manifestare la sua presenza, alla quale il fantasma avrebbe risposto con il lapidario “Sono qui, scusatemi”. “Nulla per cui scusarsi” l’immediata replica dell’ex maggiordomo che ancora non si sarebbe capacitato di come tutto questo possa essere possibile.