Conad è stata costretta a ritirare diverse confezioni di cornetti. Il motivo? Diverse segnalazioni hanno evidenziato presenza di “materiale estraneo adeso alla superficie del prodotto”. Il peso del dolce varia dai 240 ai 300 grammi. I lotti segnalati, ed immediatamente ritirati dalle vendite, sono i cornetti albicocca 300g (EAN 8003170046160), i cornetti classici 240g (EAN 8003170004153), i cornetti con crema al cioccolato 300g (EAN 8003170046177) ed i cornetti con crema pasticcera 300g (EAN 8003170021433).

Conad raccomanda di non consumare l’alimento e, se acquistato, di riconsegnarlo al punto vendita. Le brioches segnalate verranno rimborsate o sostituite. “Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato”, ha fatto sapere Conad, attraverso un comunicato.