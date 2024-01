Nuovi guai per Chef Rubio. Il celebre chef – all’anagrafe Gabriele Rubini – è stato fermato dalla polizia mentre si dirigeva verso il sit-in di Potere al Popolo davanti alla Farnesina con una tanica contenente cinque litri di sangue animale. Secondo quanto si apprende, portato in commissariato, ha confermato di essere diretto all’evento organizzato a sostegno della Palestina dove, più tardi, alcuni partecipanti hanno tentato di imbrattare di rosso la bandiera di Israele.

Agli agenti Chef Rubio ha poi confermato che la sostanza contenuta nella tanica consiste in sangue di origine bovina e suina, destinato ad usi culinari. Il personale della polizia scientifica ha proceduto alla campionatura della sostanza per le analisi e, in base all’esito, si procederà a norma di legge. Il noto chef avrebbe riferito di essere diretto al sit-in nei pressi del Ministero degli Affari Esteri per contestare un presunto atto di censura di cui sarebbe stato vittima per la sua partecipazione a un programma televisivo argentino.