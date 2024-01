“Fleximan sta arrivando“, scritto a caratteri cubitali su un foglio di carta e attaccato con lo scotch, è il messaggio lasciato attaccato al palo dell’ultimo autovelox abbattuto nella notte tra il 22 e 23 gennaio nel padovano. L’autovelox era stato installato dal comando di polizia della federazione dei comuni del Camposampierese nel 2021 lungo la strada provinciale 46 del Piovego, a Villa del Conte. Da tempo uno o più persone ribattezzate Fleximan abbatte o abbattono i dispositivi elettronici per l’accertamento della velocità in Veneto (e in un caso in Lombardia).

Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine e la polizia locale della federazione dei comuni del Camposampierese, Sarah Gaiani – presidente della federazione – condanna questi gesti incoscienti e afferma che quella è una strada “a elevata incidentalità, purtroppo testimone anche di numerosi feriti, sulla quale è stato perseguito come obiettivo la sicurezza dei nostri concittadini”, poi prende anche distanza dalle accuse di fare cassa sulle multe. Qualche giorno fa il procuratore di Treviso, Marco Martani, aveva dichiarato che il sostegno social per l’autore degli abbattimenti poteva configurare l’apologia di reato. Fleximan è infatti diventato una sorta di “idolo” per le sue azioni che comunque dal codice penale sono considerati danneggiamenti aggravati.

Commenta l’ultimo episodio anche la sindaca, Antonella Argenti, che in una nota prende distanza dall’atto vandalico e questa giustizia “fai da te” e che dall’altra parte “tali fatti però ci devono far riflettere seriamente, sia come amministratori così come anche autorità di pubblica sicurezza”. Oltre all’autovelox abbattuto, la città di Padova stamattina ha ricevuto in regalo un opera di street art del writer padovano noto come “Evyrein” che ha disegnato un tributo per Fleximan. Si tratta di una citazione cinematografica con la riproduzione di Beatrix, la sposa protagonista di “Kill Bill” interpretata da Uma Thurman, che sfodera la sua spada mentre tiene nell’altra mano un autovelox tranciato di netto.