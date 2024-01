L’operazione all’addome di Kate Middleton non sembra essere andata per il meglio. “Ho parlato ufficiosamente con un assistente della casa reale e mi assicurano che qualcosa è andato storto nel postoperatorio“: così ha detto la giornalista spagnola Concha Calleja. “La situazione in generale era così grave che tutti sapevano che qualcosa non andava, e questo è il motivo per cui la casa reale ha deciso di inviare quelle due dichiarazioni”. E ancora: “L’ultima volta che l’abbiamo vista è stata alla cena di Natale e da lì in poi ha cominciato a stare male. Non era la prima volta che si sentiva male, ma era quella più preoccupante. Kate è entrata in ospedale il 28 dicembre ed è stata nelle mani dei medici per diversi giorni”, ha continuato Calleja.

Come riportato anche da Kensington Palace, la principessa del Galles riprenderà a presenziare ad impegni e visite galanti a partire (indicativamente) da Pasqua. Kate è attualmente monitorata nell’ospedale London Clinic, con Re Carlo che avrebbe propositivamente parlato della sua operazione per togliere qualche riflettore dalla (delicata) situazione della Middleton.