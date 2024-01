Dopo un periodo di “pausa”, la cronaca rosa è tornata a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi. Precisamente da quando la conduttrice ha deciso di raccontare la propria verità nel docufilm “Unica”, su Netflix. A seguire l’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin (dove tornerà proprio questo weekend). Poi, ieri 25 gennaio, l’intervistata inaspettata del presunto amante di Blasi, Cristiano Iovino (con tutta probabilità l’uomo del fantomatico caffè di cui lei ha parlato nel doc). E ora? Arriva “Che stupida – la mia verità“, il libro di Ilary Blasi, ed. Mondadori, in cui racconterà (ancora una volta? Sì) del divorzio da Francesco Totti. Della serie “i panni sporchi si lavano in casa”. Se ciò non bastasse, la presentatrice romana è anche sulla copertina di Sette, il settimanale del Corriere della Sera. Neanche un accenno a Iovino, ma c’è da tenere conto che l’intervista a Sette era stata realizzata prima che il personal trainer e imprenditore rompesse il silenzio.

Proprio qui – stando a quanto riportato da Repubblica – Blasi ha detto: “Avevo scelto la via del silenzio, ma ho letto tanto su quello che stava succedendo. Ho visto molte persone andare in televisione a parlare di me, come se vivessero dentro casa mia. Forse erano nel mio armadio”, l’esordio. Il chiacchiericcio, dunque, era diventato insostenibile. Alcuni pettegolezzi Blasi non li ha proprio mandati giù: “Io e Francesco coppia aperta? Forse lo era, ma solo da una parte. Non la mia. È stato detto che avevo 10 amanti. A quel punto la fantomatica coppia aperta non mi è andata più bene. Non dovevo chiudere gli occhi e stare zitta perché avevo avuto la fortuna di essere stata ‘la prescelta’ del calciatore di fama planetaria. In ballo c’era la mia integrità come donna”.

Poi ha parlato del matrimonio, di aver scelto di sposarsi in separazione dei beni e della delusione che ha provato quando lui ha scelto di licenziare la tata di Isabel (la terzogenita della coppia, nata dopo Cristian e Chanel). “Non è stato bello, ho potuto riassumerla subito perché ho un lavoro”. Quindi altri dettagli sulla separazione: “La casa? Sarà sua, per sempre. Sono rimasta solo per i figli. Mentre i Rolex erano i miei, erano regali che mi ha fatto. Li ha messi in una cassetta, sono segregati come avevo chiesto. Va bene così”. “Dopo l’annuncio della separazione sono arrivati altri tasselli, le persone hanno iniziato a liberarsi, mi parlavano. Ed ecco che mi sono trovata a dirmi: che stupida. I tradimenti? Solo mio cognato aveva saputo qualcosa, ma non mi aveva detto nulla sperando che Francesco rinsavisse”.

Su Noemi Bocchi, nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso e amante all’epoca (con tutta probabilità), Blasi ha detto: “Se mi avesse detto: mi sono innamorato di un’altra, tutto questo non sarebbe successo. Francesco è stato sfacciato nel tradimento. Vedi che la porta nel ristorante dove mi ha chiesto di sposarlo e crolla un altro pezzettino. In quei mesi mi cercava sessualmente? Sì, non è un elemento da sottovalutare. A noi non è successo di smettere di fare sesso. Era un elemento che mi lasciava tranquilla. Spero che ora siano felici, almeno ne sarà valsa la pena”.

Ilary, invece, cosa sogna per il futuro? “Se mi risposerò? Non ho pregiudizi verso il matrimonio. Dicono che il secondo è più bello..”. Infine una riflessione sul futuro: “Dopo 20 anni rimane l’affetto: sarà sempre il papà dei miei figli e l’uomo con cui ho diviso metà della mia vita. Non volevo ferirlo con il docufilm e il libro. Volevo solo raccontare quello che è successo, dire il mio punto di vista. La caccia ai figli è sbagliata, non c’è bisogno di tirarli dalla tua parte. Non è facile, non ne vale la pena” e auspica ad una cena tutti insieme.