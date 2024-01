L’Infanta Cristina, sorella del re di Spagna Felipe VI, e Iñaki Urdangarin hanno firmato il divorzio, mettendo definitivamente fine alla loro relazione dopo 26 anni di matrimonio. Sono i media spagnoli ad aver diffuso una notizia attesa da tempo. I due si erano sposati a Barcellona nel 1997. La sorella di Felipe e l’ex sportivo hanno firmato le carte davanti a un notaio nel capoluogo catalano lo scorso dicembre. La coppia avrebbe raggiunto un accordo economico per coprire le spese comuni dei quattro figli.

Urdangarin, secondo ¡Hola!, non riceverà alcun compenso o pensione. L’Infanta e l’ex giocatore di pallamano avevano annunciato nel gennaio 2022 di aver deciso “di comune accordo, di interrompere la loro relazione coniugale”, tramite un comunicato in cui sottolineavano che il loro impegno verso i quattro figli rimaneva “intatto”. Il matrimonio, ricorda la stampa spagnola, è crollato in seguito alla comparsa di fotografie dell’ex duca di Palma in compagnia di una donna, identificata poi come Ainhoa Armentia.

Un matrimonio che aveva resistito alla condanna per corruzione di Urdangarin e che aveva trascinato anche l’infanta, poi assolta, sul banco degli imputati. Culminata, infine, nel 2022 con l’umiliazione delle foto di Urdangarin, in regime di semilibertà dal carcere, mano nella mano con una giovane bionda, allora sconosciuta, pubblicate da una rivista di gossip. La principessa

aveva rifiutato il divorzio davanti all’aut aut paterno, ai tempi dell’incriminazione di Inaki, quando finì a sua volta coinvolta nell’inchiesta sul caso Noos. Prima esponente di una casa reale sottoposta a interrogatorio pubblico – con la conseguente gogna – davanti alle telecamere tv.