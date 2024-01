“Ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione”: così Paola Ferrari ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio che sarà in onda giovedì 25 gennaio alle 23:40 su RaiDue. La conduttrice di 90/o Minuto ha spiegato: “Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi. Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti: state attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo”. Ed è qui che Ferrari insiste su un punto molto importante, cruciale, mandando un messaggio di grande importanza: “Dobbiamo fare prevenzione, sempre. La volta scorsa non avevo fatto queste ricerche. Un dermatologo mi aveva detto che si trattava di un’angioma, una cosa benigna, e ho fatto passare troppo tempo. Se avessi avuto un melanoma, non sarei qui a parlarne”. La conduttrice lo scorso anno raccontò: “Ho avuto un carcinoma maligno al viso. Ho avuto molta paura anche per il mio lavoro. Ho rischiato che mi portassero via mezzo viso. Sono stati bravissimi nel curarmi”. E oggi conferma, a distanza di un anno, di avere “una cicatrice che va dall’occhio a metà guancia, fatto molto bene. Non abbiate paura perché i chirurghi italiani sono bravissimi”.