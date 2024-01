La piccola Vittoria Ferragni come tante, tantissime bambine della sua età, ama molto Elsa di Frozen e ha molti giochi e gadget con la faccia della bionda principessa. Papà Fedez, che passa molto tempo a giocare con lei e il figlio maggiore Leone, stava giocando col primogenito a carte (quelle dei Pokemon) quando la piccola le ha sparigliate. Ecco allora la “minaccia” dolce del rapper: “Ti tolgo tutti i giochi di Elsa di Frozen e ti metto le foto di Lino Banfi“. Ora, Vittoria non sa chi sia il grande attore né che si tratti del nonno più amato d’Italia: a lei è interessato solo aver capito ‘niente più Elsa’ e non l’ha presa benissimo, finché il papà non l’ha tranquillizzata. E sotto al video è arrivato il commento di Lino Banfi: “Ciao Fedez, fa bene papà Vittoria, così si deve fare. Via Elsa, e benvenuti ai miei poster dei miei film e mettiamo il pupazzo mio”.