Il sogno di centinaia di fan si è trasformato, per alcuni, in una grande delusione. L’attesa era tanta, tantissima, tanto che una mamma di un giovane si è lamentata su Instagram: “Abbiamo fatto 500 chilometri per portarlo all’evento. È stato in fila dalle 9 di mattina al freddo, poi con la massa di persone è stato messo indietro e alla fine non ha ricevuto il panino. Ha ricevuto una scatola vuota”, si legge. Capiamo cos’è successo.

Il noto Youtuber CiccioGamer89 aveva aperto, solo per un giorno, il suo locale di hamburger. Un’occasione, per i sostenitori più pazienti e fortunati, di assaggiare gratis un panino del loro beniamino e di scattarci una foto assieme. Mirko Alessandrini (CiccioGamer89) è da anni uno dei principali intrattenitori italiani su piattaforme streaming. Dopo aver avviato la propria carriera su YouTube, creando una fandom da oltre 3,5 milioni di iscritti, “Ciccio” sta alternando i propri contenuti anche sulla piattaforma Twitch.

Oltre ai videogiochi, un’altra grande passione per Mirko è quella del cibo, su tutti gli hamburger. E’ da anni, infatti, che il creator carica sul web video di ricette da ‘man vs food’ che, col passare degli anni (e della notorietà), gli hanno consentito di proporre iniziative culinarie come quella andata in scena il 22 gennaio di quest’anno. La location si trovava in via Pellegrino Matteucci, nel quartiere Ostiense di Roma, luogo in cui c’è stata un’elevata concentrazione di fan, accorsa per avere l’esclusiva di assaggiare il panino dello youtuber. L’esperienza, partita con le più rosee aspettative del caso, si è però dovuta scontrare con dei (grossi) problemi a livello organizzativo.

Dopo l’evento, molti fan hanno espresso il proprio disappunto sotto i post social di “Ciccio”, lamentandosi di aver fatto ‘tanta fila, al freddo, per nulla’. Non sono pochi i ragazzi che non sono riusciti ad avere il tanto desiderato hamburger. “Scandaloso”, “deludente” sono solo alcuni tra i commenti che ha ricevuto il creator. Il ‘Capobranco dei paguri’, come soprannominato dalla propria community, si è poi scusato per la precaria organizzazione: “Cercheremo di migliorare nell’organizzazione di tutto quanto. Il vostro affetto è impagabile, siete fantastici. Vi voglio bene”, ha concluso.