Lazza ha presentato una querela contro un fan. Cosa è accaduto lo racconta Il Giorno. È la sera del 6 gennaio quando il rapper riceve una telefonata da numero sconosciuto e non risponde. È un abitudine con i contatti non presenti nella sua rubrica. L’anonimo però insiste e Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, risponde. A quel punto l’uomo “all’altro capo del telefono” si presenta come “fan” e chiede al rapper un appuntamento per fare una foto.

Il musicista chiede come abbia fatto ad avere il numero e il “fan” risponde di lavorare in una compagnia telefonica e di aver quindi inserito i dati anagafici di Lazza su un database per avere il contatto.

Lazza decide quindi di querelare. I Carabinieri avrebbero trasmesso la denuncia in Procura, con l’ipotesi di reato di “molestia o disturbo alle persone”.

Lazza è stato di recente protagonista di una “lite social” con Bugo: “E arriva l’ennesimo rapper di me**a che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo Fibra Lazza. Io non scappo come Bugo, Bugo di culo e altre frasette da prima elementare. Minc**a ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra merda e rideremo noi. Ciuccialatte”, le parole del cantautore. “Mamma mia Bugo, che succede? (Cit) Ma poi che insulto è ‘CIUCCIALATTE’. Mangiatela un emozione ogni tanto”, la risposta di Lazza.