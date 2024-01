Una canzone uscita due anni fa che torna prepotentemente sui social per scatenare una polemica (un po’ a scoppio ritardato) su X. Tutto parte da Bugo che sul suo profilo ha scritto: “E arriva l’ennesimo rapper di me**a che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo Fibra Lazza. Io non scappo come Bugo, Bugo di culo e altre frasette da prima elementare. Minc**a ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra merda e rideremo noi. Ciuccialatte”.

Il riferimento è al brano, uscito ben due anni fa, “BTX Posse” di The Night Skinny, Ernia, e Fabri Fibra con MamboLosco, Tony Effe, Paky, Coez, Geolier, Lazza e Guè, dove viene citato ironicamente, ma senza alcuna offesa. Nel brano Lazza e Tony Effe cantano:“Quando entro, dici: “Ehy, okay Quando entro, dici, ‘Che succede?’ Però bro non sono Bugo”. Il riferimento è alla celebre litigata in diretta sul palco dell’Ariston quando Bugo ha lasciato Morgan da solo, che lo aveva attaccato durante l’esibizione, e che poi chiedeva incredulo: ‘Che succede?”.

Pronta la replica di Lazza: “Mamma mia Bugo, che succede? (Cit) Ma poi che insulto è ‘CIUCCIALATTE’. Mangiatela un emozione ogni tanto”. Bugo ha poi risposto: “Ue coda di paglia mangiatela un emozione (senza apostrofo mi raccomando) è perfetta come frasetta diario Smemoranda dai pensaci hai un futuro”. Da qui una escalation di botta e risposta infuocato. Lazza prima ha commentato: “Coda di paglia? La coda io ce l’ho ai concerti, cosa che ai tuoi non ho visto caro il mio Bugo. Giuro che non mi ricordo una canzone di sto tipo. Ma tu veramente hai deciso di firmarti una figura di m**da? Bugo, per me sei un artista emergente, di cosa dobbiamo parlare? È già tanto che qualcuno ha fatto la beneficienza di nominarti, altro che due click in più. Fai un sorriso che tra poco esplodi”.

Bugo ha replicato: “Vedi che hai la coda di paglia? io voglio essere per sempre un artista emergente per non diventare proprio come quelli come te che si sentono arrivati. E pensare che mi sei anche simpatico ma amen buona carriera forza Juve”, in riferimento alla fede milanista del rapper che poi ha dichiarato: “Certo mo fai il para**lo, dopo aver detto ‘Rapper di me**da, scemi, fighetti ecc.’ improvvisamente ora sono simpatico. Fammi un favore va”. La chiusura di Bugo è stata: “Si è vero mi sei sempre stato simpatico però sei un rapper di m**da, dai buona vita ah dimenticavo ti saluta Fedez”.