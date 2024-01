La sfilata di Ami Paris durante la settimana della moda di Parigi è stata l’occasione per un’uscita ufficiale con la compagna 27enne Narah Baptista. Vincent Cassel, 57 anni, ha chiuso il matrimonio con Tina Kunakey e ha un nuovo amore. Ma al settimanale Oggi ha raccontato di tenere anche alla felicità del primo amore, Monica Bellucci: “So che è felice e questo è molto importante per me. Ho vissuto con lei 18 anni, abbiamo due figlie e non so quanti film abbiamo girato insieme. È una parte importante della mia vita”. Bellucci è attualmente fidanzata con il regista Tim Burton e ha più volte dichiarato di aver ritrovato la felicità.

“Se una donna è stata importante per te non puoi permettere che rabbia o gelosia cambino le cose”, ha aggiunto Cassel che dal 14 febbraio sarà al cinema con I tre moschettieri – Milady. L’attore ha tre figlie, Deva e Léonie con Monica Bellucci e Amazonie con Tina Kunakey: “La maggior parte del tempo mi prendo cura di loro, tutto il resto è secondario”. Come si mantiene in forma Cassel? “Ho la tendenza a tornare al corpo, con lo yoga, la meditazione e il surf. E poi con la maturità ho imparato un altro trucco: tenere la mente lucida. Quando non mi sento bene non bevo finché non torno a posto. E poi ho abbandonato i sensi di colpa. Dovresti sentirti in colpa quando fai qualcosa di sbagliato sapendo di farlo. Se sul momento non ne sei consapevole, meglio non massacrarti”.