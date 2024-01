“Su Instagram era diventato impossibile gestire i messaggi diretti dei fan. Così ho dato loro la possibilità di interagire tutti i giorni con me. Condivido in maniera inedita i miei lavori e le mie giornate”: così parla Aida Yespica, 41 anni, spiegando la sua decisione di aprire un profilo Onlyfans. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto: “Il padre di mio figlio (il calciatore Matteo Ferrari, ndr) ha la sua vita e la sua carriera. Io ho un altro percorso, lavoro con la mia immagine. Sono scelte personali, tutte e due rispettiamo la visione dell’altro. Mio figlio ha la maturità giusta per capire certe cose. E noi abbiamo un rapporto molto trasparente per cui io non nascondo niente. E io in ogni caso non ho nulla da nascondere”. Secondo Yespica la percezione che si ha di Onlyfans in Italia è diversa da quelle che in molti hanno negli Usa: “Tanti tabù su OnlyFans sono stati creati dal nulla. Ho molti conoscenti in America che utilizzano questa piattaforma per qualsiasi cosa. Ci sono modelle che lo usano come se fosse Instagram, chef che lo impegnano per sponsorizzare le proprie ricette. Insomma, tante figure che non hanno nulla a che fare con l’hard. Tra qualche tempo accadrà anche in Italia e non sarà più un tabù. Anzi una piattaforma per far fruttare la propria arte”.