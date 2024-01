Il confronto tv tra la presidente del Consiglio e la segretaria del Partito democratico si farà. Almeno secondo quanto fanno sapere fonti del Nazareno che parlando “interlocuzioni avviate” giovedì mattina “tra i rispettivi staff per il duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein“. Secondo quanto è stato reso noto “le due parti hanno iniziato a parlare dell’organizzazione del confronto”.

A lanciare la proposta era stata la stessa segretaria del Pd. Guanto di sfida subito raccolto dalla premier durante la conferenza stampa di fine anno. Immediatamente dopo è partita la gara tra le emittenti ad aggiudicarsi il confronto. Si è proposto Bruno Vespa (rivendicando un diritto di prelazione della Rai) che ha ricordato di aver fatto per primo “l’invito a entrambe, un minuto dopo che la leader del Pd ha avanzato la richiesta di un confronto”. Sono arrivate anche disponibilità da Sky Tg24, dal direttore del Tg La7, Enrico Mentana, e – infine – anche da Mediaset.

Ancora non è stato chiarito quale emittente ospiterà il duello televisivo tra le due politiche. Di certo dovrà tenersi al massimo entro inizio aprile: a sessanta giorni dalla data delle elezioni europee, infatti, si entrerà in regime di par condicio e le trasmissioni saranno obbligate a invitare esponenti di tutti i partiti in corsa.