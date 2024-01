Un altro nuovo ennesimo primato per il nostro Paese. Secondo la classifica The Ultimate Pet Rich Listdi All About Cats (ripresa dai principali siti di informazione internazionali tra cui Forbes) il cane più ricco al mondo è proprio italiano. Il suo nome? Günther VI, pastore tedesco beneficiario del Günther Trust, che gestisce il patrimonio e la fortuna del cane. L’amico a quattro zampe discende da una stirpe baciata dalla fortuna e indicata nelle volontà della contessa tedesca Carlotta Von Liebenstein. Fu proprio quest’ultima a inserire nelle sue ultime volontà la presenza di Günther come beneficiario della sua immensa fortuna.

Una storia particolare quella del loro legame, raccontata anche parzialmente nella docu serie Netflix dal titolo “I milioni di Günther” con un focus sulle vicende di Maurizio Mian, alle cui cure il cane è affidato. L’incontro tra la Contessa e Gunther era avvenuto quasi per caso durante un soggiorno in Toscana. Da qui l’intenzione di adottare il cane proprio per il nome di quest’ultimo (lo stesso del figlio morto precedentemente in un incidente stradale). La Contessa, dopo aver vissuto gli ultimi anni della sua vita con Günther, ha intestato tutto a un trust (un fondo fiduciario per il trasferimento dei beni agli eredi che determina chi sarà responsabile dell’amministrazione, chi ne trarrà beneficio e le regole e le condizioni per l’utilizzo del denaro). E il patrimonio (ovviamente) è gestito dalla Günther Trust, che è anche responsabile della cura della stirpe Günther. E adesso, la domanda delle domande: di quanto stiamo parlando? Ben 500 milioni di dollari.

Cifra ben lontana dal patrimonio del gatto di Taylor Swift (97 milioni di dollari) e i cani di Oprah Winfrey (30 milioni di dollari). Non solo: tra i progetti della Corporation c’è anche la partecipazione alla produzione del brano “Real Sassy” del cantante svedese Günther (noto a livello internazionale per la sua hit “Ding Dong Song”). E chissà di non poter incontrare per strada Günther a spasso con l’omonimo cane!