Cos’ha veramente Kate Middleton? Il lungo ricovero in clinica e le informazioni troppo generiche sull’intervento subito dalla principessa del Galles stanno scatenando un’ondata di illazioni e sospetti che non fanno pensare a nulla di buono. Il generico e “rassicurante” bollettino diffuso da Kensington Palace mercoledì non dice nulla che sembri coerente con un ricovero di 14 giorni ed una successiva degenza di due mesi.

Non formalmente, ma sicuramente, fonti ufficiali sono affrettate ad escludere che si trattasse di una forma tumorale, ma cosa può tenere ricoverata così a lungo e poi a riposo forzato fino a dopo Pasqua, una donna di 42 anni, madre di tre figli, in forma, atletica, non fumatrice e molto attenta alla sua salute? E se l’intervento, come specificato nella nota ufficiale, era programmato, perché tutti gli impegni della coppia reale non sono stati cancellati o rimandati, prima? In fondo, il Re ha dato notizia del suo prossimo ricovero con una settimana di anticipo per dare ai suoi invitati il tempo di cancellare l’appuntamento dalle loro agende. William sta annullando tutto in questi giorni e così Kate, che ha fatto sapere di essere molto dispiaciuta per queste cancellazioni last minute. Ecco perché sugli organi di stampa, in maniera più seria e sui social, in modo decisamente trascurabile, si infittiscono le riflessioni per ricostruire quanto realmente accaduto alla salute della principessa costretta a lasciare anche i suoi figli, così a lungo soli.

Una delle voci, che però non ha ricevuto alcuna conferma, è legata all’ipotesi di un intervento di isterectomia. A citarlo anche la corrispondente reale della CBS Amanda Foreman che, in collegamento, avrebbe avanzato l’idea per giustificare poi la necessità di un così lungo ricovero ospedaliero. “Non significa essere in pericolo di vita – avrebbe aggiunto – ma ci vuole tempo per riprendersi”. Il Daily Mail è un tabloid ben informato sulle vicende domestiche e sa quanto sia rara una degenza così lunga in Gran Bretagna, anche se si tratta di una clinica privata come la London Clinic. Affida le sue congetture al medico Martin Scurr, che, intervistato, spiega come gli interventi all’addome, per una donna dell’età della principessa e nelle sue generali condizioni, possono riguardare appendiciti o calcoli biliari che però sono trattati con chirurgia micro invasiva. Le cisti ovariche possono richiedere di più, ma anche in questo caso sarebbe minimale. Però “ci sono pazienti per le quali si può ricorrere all’isterectomia”, ha aggiunto citando anche l’ipotesi dell’ernia, plausibile anche per donne come Kate, che ha 42 anni ed è in buona forma fisica. Considerando la necessità di ricorrere all’anestesia totale e il peso di un intervento chirurgico, il Dr Scurr è convinto che qualche settimana di recupero sia necessaria, anche se il paziente può pensarla diversamente. “Oggi ci si aspetta di essere pronti a tornare al lavoro troppo in fretta” – ha commentato, condividendo la decisione dei dottori che avrebbero imposto una cosi lunga degenza e immaginando che l’idea della principessa sarebbe stata molto diversa.

Il Daily Express ha interpellato le sue fonti alla ricerca della verità su questo intervento, sottolineando che, comunque, la chirurgia addominale può essere “ad alto rischio” soprattutto se si verificano delle complicanze. La dicitura generica usata, “chirurgia addominale”, può interessare, infatti, gli organi interni che vanno dallo stomaco, all’intestino tenue, all’appendice, alla milza oppure il colon o interventi legati a delle ernie così come agli organi riproduttivi. Quindi si potrebbe essere trattato di ulcere, colecistectomia, occlusione intestinale, rimozione della milza, oppure endometriosi o isterectomia, appunto.

Ma sono tutte congetture. La scelta di centellinare i dettagli limitandosi ad un generico “intervento di chirurgia addominale” sarebbe frutto della volontà di proteggere i tre bambini di Kate e William: George, Charlotte e Louis, così come la privacy di una futura regina. Ma mettendo insieme i pezzi e le lacune del comunicato diffuso all’indomani dall’intervento, sono bastate le parole diffuse dalla BBC a fare schizzare l’allarme. Le condizioni di Kate Middleton potrebbero davvero essere “serie”, ma il palazzo, per il momento, non ha la minima intenzione di dire altro.