Il Ministero della Salute ha comunicato di aver ritirato il minestrone Gran Sapore surgelato dai supermercati Esselunga. La catena di supermercati, produttrice stessa del prodotto, è stata costretta a richiamare il lotto LM339A con termine minimo di conservazione fissato al dicembre 2025. Il motivo? Nell’etichettatura dell’alimento in questione non è stata dichiarata la presenza dell’Allergene Glutine. Un errore della targhetta che è costata la sospensione di vendita del minestrone. La raccomandazione, per chi è intollerante o allergico al glutine e lo avessero acquistato, è quella di non mangiare il prodotto.

Oltre al lotto, sappiamo che il marchio di identificazione dello stabilimento è ITL213ZCE e il surgelato targato Esselunga è stato prodotto da Industrie Rolli Alimentari S.p.A., in provincia di Teramo. L’assunzione del minestrone, come spiegato dal sito dell’Humanitas, potrebbe provocare i seguenti sintomi, per chi allergico: formicolio o prurito alla bocca, gonfiore a labbra, viso, lingua, gola, difficoltà respiratorie, diarrea, vomito e vertigini.