C’è una notissima piattaforma che si chiama Reddit nella quale gli utenti raccontano storie, le loro storie, perlopiù in forma anonima. Alcuni racconti suscitano un tale dibattito da diventare virali e molti siti e tabloid in tutto il mondo li riprendono, come in questo caso. La storia di questo papà ha fatto il giro del mondo, perché il caso che descrive ha suscitato immedisimazione in alcuni e indigazione in altri. Diventando dunque elemento di discussione, social.

L’uomo ha raccontato di aver scoperto che quella che pensava fosse sua figlia non lo è biologicamente: tradito dalla moglie, non vuole avere più a che fare con lei né con la bambina che oggi ha 9 anni. “Ho deciso di lasciarle, mia moglie me l’ha confessato durante una lite. Non mi importa se resteranno senza casa”. “Eravamo sposati da dieci anni con una figlia di nove – il racconto dell’uomo – Un giorno stavamo discutendo animatamente e lei si è lasciata scappare che la bambina non è mia. Ho fatto il test di paternità e ho scoperto che è vero. Sono andato da mia moglie e le ho detto che avrei divorziato”. Molti i commenti contrari alla decisione dell’uomo: “Povera bambina. Non sa che non sei il suo papà”, “Puoi anche non essere il padre biologico di tua figlia, ma per lei sei il suo papà”, “Tu non ami la tua bambina. La cosa è terribile perché lei invece probabilmente ti adora e questo la devasterà”, “Hai cresciuto quella bambina per dieci anni e ti andrebbe bene non vederla mai più?“. Alcuni utenti hanno voluto sottolineare che, sebbene la bambina non appartenga biologicamente all’uomo, quest’ultimo può comunque essere legalmente responsabile del suo benessere.