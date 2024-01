I fan de Lo zoo di 105 possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo lo stop forzato che ha impedito alla trasmissione di tornare in onda dopo le vacanze natalizie, il programma radiofonico più irriverente è pronto a ripartire lunedì 15 gennaio, salvo altri imprevisti. A farlo sapere è lo speaker e conduttore Marco Mazzoli, che intervistato da Fanpage spiega nel dettaglio quello cui aveva già accennato sui social nei giorni scorsi parlando dei motivi per cui ci si era dovuti fermare.

I MOTIVI DELLO STOP – Il problema, racconta Mazzoli, “è relativo ai rinnovi di contratto di alcuni elementi del programma, quelli meno noti e magari meno visibili e più deboli ma persone che contribuiscono al successo della trasmissione. Erano abbastanza incazzati, quindi ci siamo riuniti e abbiamo deciso di fare un po’ gioco forza per portare a casa quello che credevamo fosse giusto”. La questione ha trovato una risoluzione piuttosto rapida: “Devo dire che l’amministratore delegato del nostro gruppo, Paolo Salvaderi, è stato davvero attento nel risolverla nella maniera più veloce possibile, non ci sono stati incidenti. Noi eravamo abituati a lavorare per un privato, che era Alberto Hazan, che decideva in base a simpatie e umore se oggi piovesse o c’era il sole. Oggi abbiamo a che fare con un colosso, Mediaset è un’impresa enorme, ci sono tante figure di mezzo e per risolvere anche una richiesta di un aumento si deve passare da più filtri”.

SI TORNA IN ONDA – Il ritorno de Lo zoo di 105 è fissato per lunedì 15 gennaio alle ore 14.00 come confermato dallo speaker anche in una story su Instagram: “Se venerdì arrivano i contratti da firmare e tutto va liscio come previsto, dovremmo tornare lunedì 15 gennaio. Hanno provato a farci ripartire a metà settimana, ma i ragazzi mi dicevano che se fossimo ripartiti magari sarebbero passati mesi prima che tutto si sistemasse. Abbiamo pensato fosse giusto fare così” fa sapere nel corso dell’intervista.

IL FUTURO DEL PROGRAMMA – Dopo 25 anni di programma ha mai pensato di lasciare la propria creatura nelle mani di qualcun altro? Mazzoli in proposito ha le idee chiare: “Ci ho provato, quando ero all‘Isola dei Famosi l’ho lasciato in mano a Fabio, affiancato a Paolino e Martin, ma giustamente quello non è il loro vestito. Questo è un abito sartoriale fatto su di me, che probabilmente finirà con me. Ma è giusto che sia così, non è il Milionario, non credo sia un format affidabile ad altri”.