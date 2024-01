Anno nuovo look nuovo. Comincia così il 2024 il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha rivelato di aver effettuato un trapianto per migliorare la sua capigliatura. Sui social non sono mancati post ironici, commenti nei confronti del ministro.

C’è chi lo raffigura come la pagina il grande flagello con una fluente chioma mentre accarezza un cavallo (ha appena dichiarato di voler rilanciare l’ippica) con la dicitura “Rafforzino trilogico ed equino” e la scritta a grandi lettere “LOLL’ORÉAL”. Molti i commenti degli utenti a dir poco taglienti: “Spero si sia rafforzato il cervello” , “Datti all’ippica” e ancora “Il Rafforzino gli ci vorrebbe ma sul QI “.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Grande Flagello (@grande_flagello)

C’è chi invece lo definisce l’esponente di un vero e proprio partito sociale “Il movimento sociale Fiamma Tricologica” postato dalla pagina il Vocio. “Il berlusconismo ha lasciato tracce notevoli, altro che c#zzi!, “Il problema è che i bulbi si nutrono di quello che c’è sotto….ergo, tra un po’ ricadono” e ancora ” Vogliono imitare il Berlusca ma non sono capaci questi dilettanti allo sbaraglio!”.

L’account 50 sfumature di cattiveria lo ha trasformato nel protagonista del noto programma televisivo “Un giorno in Pretura” raffigurato all’interno di un aula di tribunale sotto le sembianze dell’attrice italiana scomparsa Gina Lollobrigida

#Lollobrigida: “Sì, mi sono dato una rafforzatina. Quando faccio la biografia le dirò altre informazioni” pic.twitter.com/HcEX04Zmr4 — 50_sfumature_di_cattiveria (@StefanoBusani) January 13, 2024

Molte altre pagine sono diventate dei veri e propri saloni di bellezza dove poter esporre le proprie acconciature associate al ministro.

Rimandi anche al mondo dei cartoni e alla musica con “IppiCa_lzelunghe” e “Bobby Lollo”