Il ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha cambiato look. E, intercettato dai giornalisti alla Camera, ha di fatto ammesso di aver fatto un trapianto di capelli. Alla domanda del Foglio sul suo aspetto “rinnovato”, il marito di Arianna Meloni ha detto: “Sì, mi sono dato una rafforzatina”. In gioventù, il cognato della premier si era guadagnato il soprannome di Lollo beautiful per la bella presenza. Evidentemente non ha gradito l’arretramento dell’attaccatura della chioma, che negli ultimi tempi lo aveva costretto a evidenti riporti.

Lollobrigida si è però rifiutato di rivelare se per l’intervento sia andato in Turchia, meta assai gettonata per quel tipo di chirurgia estetica, o altrove. Riconoscere di aver scelto una clinica estera potrebbe del resto essere fonte di imbarazzo per l’esponente di Fdi, strenuo sostenitore dell’italianità a tavola nonché oppositore della carne coltivata e delle farine di insetti.