Dopo le dichiarazioni di Belen Rodriguez prima a Domenica In da Mara Venier e poi sui social, ecco che è arrivato il Tapiro D’Oro per Stefano De Martino. “Il nostro rapporto non è finito per un tradimento è iniziato con un tradimento e ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine, hanno ammesso subito tutto…con tutte quante, una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”, ha raccontato la conduttrice argentina su RaiUno. Ancora, rispondendo a un utente di Instagram ha confermato una relazione tra l’ex De Martino e Alessia Marcuzzi. “Lei è un traditore seriale?”, la domanda di Valerio Staffelli al conduttore di Bar Stella. “Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta”. L’inviato di Striscia la Notizia non ha mollato il colpo: “Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?“. La risposta del conduttore: “Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”.