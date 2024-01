Ieri pomeriggio su Rai1 è andato in onda un nuovo appuntamento con “La volta buona”. Il talk show condotto da Caterina Balivo ha visto come ospite Don Backy. L’artista 85enne, tra aneddoti sulla sua carriera e ricordi di infanzia, si è sbottonato commentando i protagonisti del panorama musicale contemporaneo. E ovviamente, tra loro, non poteva mancare Elodie. La produzione ha così deciso di mostrare a Don Backy un frammento dell’esibizione della cantante sulle note di “American Woman” in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La reazione del cantante in studio, però, ha lasciato tutti a bocca aperta: “Ma le avrà avute le mutandine lì?”. La risposta di Caterina Balivo, visibilmente spiazzata e imbarazzata, non è tardata ad arrivare: “Fatti suoi, va in giro come le pare”. Don Backy non ha colto l’invito da parte della conduttricedi cambiare argomento, tanto da rilanciare: “No, fatti di tutti, visto che ha fatto apparizioni anche senza. Chiedevo quindi se anche lì ha fatto lo stesso…”. Imbarazzo terminato? Non proprio.

Balivo ha proseguito l’intervista rincarando la dose: “Tra Elodie e Blanco, chi butterebbe giù?”. La scelta di Don Backy non ha lasciato spazio a preferenze: “Tutti e due. Senza voler denigrare, anche i concetti espressi nelle canzoni dovrebbero avere un barlume di messaggio da insegnare ai giovani e non soltanto il superfluo”. Inevitabilmente queste affermazioni hanno fatto il giro del web, tanto da rendere quel momento un vero e proprio video virale. “Ha dimenticato quando si fece fotografare nudo a Roma?”, si domanda un utente. Gli fa eco un altro: “Ma Don Backy usa Twitter? Dove ha visto il video bufala delle mutande rosse?”.