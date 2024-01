In un periodo di profonda trasformazione e difficoltà personali, Tiziano Ferro si apre con i suoi fan con un discorso molto personale che va oltre il mondo della musica. Il cantante italiano ha attraversato una serie di cambiamenti nella sua vita, dall’annuncio della separazione a settembre alla recente decisione di separarsi dal suo storico manager, Fabrizio Giannini. La distanza fisica dalla sua famiglia e dagli amici più stretti, aggravata dalle sfide burocratiche e legali che gli impediscono di tornare in Italia, ha reso questo periodo particolarmente difficile per Ferro. Il cantante, attualmente residente a Los Angeles, ha condiviso apertamente il suo dolore e la sua incapacità di continuare a fare musica, rivelando che questo momento buio ha influenzato profondamente la sua creatività e il suo benessere emotivo.

Così il cantante ha deciso di pubblicare nelle sue Instagram Story alcuni messaggi privati che gli ha inviato in questi giorni un caro amico: “Stupirai da quante idee, quanta energia, quanta voglia avrà Tiziano. E sto parlando dell’artista. Poi c’è l’uomo e lì devo dire che non ho mai conosciuto una persona così corretta, leale, pazza, creativa, divertente, progressista, educata, passionale, intelligente, sensibile, energica, va beh devo andare avanti? No… Tanto hai capito. Hai dei valori che si trovano raramente in giro – si legge ancora – e questo nella società di oggi sembra un difetto, ma domani sarà ancora una volta la cosa giusta. Ci saranno persone felici di lavorare con te, perché è quello che vuoi (e che meriti). E mi sembra che qualcosa che volevi tu sia riuscito a ottenerlo. It’s just a matter of time. Tvb. Sono a LA anche se LA non l’ho mai vista. Sono là con te. Scrivimi, chiamami quando vuoi e lo stesso posso fare io se vuoi, in libertà“. “E questo, questo, non sarebbe mai successo se non avessi abbracciato questa debolezza”, è la risposta di Tiziano Ferro, che poi aggiunge: “Perché se non chiedi aiuto, come fanno ad arrivare i rinforzi? Grazie amico mio (tu sai)”.

Nella storia successiva un altro messaggio: “Condividiamo alcune caratteristiche di un carattere complicato, lo sappiamo, ma di queste sicuramente una non credo sia così negativa: il carattere di m***a che non ci fa mai crollare davvero anche se perdiamo braccia e gambe che poi come lucertole facciamo rinascere da noi stessi. Sei Tiziano Ferro c***o! Prenditi il tempo che ti serve e facciamogliela vedere al mondo chi sei“. Parole a cui Tiziano Ferro risponde così: “Vi consiglio di fare una cosa che suonerà stupida: quando cadete, anche se vi sembra superfluo, ditelo chiaramente ad alta voce: ‘Son caduto’. Il mondo, la gente, hanno tanto a cui pensare. Magari non si sono accorti che sei a terra semplicemente perché non hai fatto rumore. Non dico che poi tutti si dimostreranno disposti ad aiutarti. Ma qualcuno, fosse anche una persona soltanto, troverà il tempo di fermarsi, voltarsi, e…”. Il suo appello assume un significato più ampio, trasformandosi in un messaggio di solidarietà e comprensione per chiunque stia lottando con le proprie battaglie personali. La sua onestà e vulnerabilità potrebbero ispirare molti a superare l’isolamento e cercare il supporto necessario per affrontare i momenti difficili.