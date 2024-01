Chiara “Ferragni ha delle aziende, dichiara fior di milioni e paga migliaia di dipendenti. Il mio augurio a Chiara Ferragni’ Che si risolva e che tra 23 anni faccia ancora parlare di sé come succede per Wanda Marchi e Stefania Nobile”. Chi lo ha detto? Stefania Nobile in persona, ospite assieme alla madre Wanna Marchi de L’Aria che Tira, programma condotto da David Parenzo su La7.

Ora la vicenda che riguarda la popolare imprenditrice digitale è nota: Ferragni insieme ad Alessandra Balocco sono state iscritte nel registro degli indagati per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine sul ‘pandoro benefico’. E la coppia Marchi-Nobile non ha dubbi: gli influencer “guadagnano milioni di euro, nessuno lo sa, e non offrono nessun posto di lavoro” e quindi c’è l’augurio che “Meloni si occupi di verificare nei posti in cui viene promessa la beneficenza, ma vorrei venisse regolamentato anche il mondo degli influencer perché lì c’è un lavoro sporco che non riguarda Chiara Ferragni“. Il motivo per cui imprenditrice nulla avrebbe a che fare col mondo social-influencer? “Ferragni ha delle aziende, dichiara fior di milioni e paga migliaia di dipendenti. Il mio augurio a Chiara Ferragni’ Che si risolva e che tra 23 anni faccia ancora parlare di sé come succede per Wanda Marchi e Stefania Nobile”.