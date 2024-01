“Le priorità dell’informazione italiana e del Paese“. Così Fedez, in una story pubblicata a qualche ora dalla notizia della moglie Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata. Insomma, i giornalisti si occupino di altro, dice lui. E attraverso la pagina Instagram TheJournalai alcuni giornalisti hanno risposto con un video molto esaustivo. “Anche noi ti salutiamo Fedez e ti aspettiamo sul nostro podcast”, la didascalia.

La polemica di Fedez sui giornalisti ha coinvolto anche Myrta Merlino: “Ormai la Paloma mi è diventata una star perché Pomeriggio Cinque è da diversi giorni che mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa e Myrta Merlino devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma, oggi Paloma ha fatto la cacca semidura. Però se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché secondo me domani potrebbe fare la cacca molle e quindi si prevede uno scoop Myrta, si prevede uno scoop. Ti tengo aggiornata”, ha detto il rapper alla conduttrice con una story.

“Fedez – ha risposto in diretta la conduttrice – con tutto il rispetto enorme che porto per voi, quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia, in un Paese in cui Chiara Ferragni è una potenza sia dal punto di vista delle opinioni che dal punto di vista del budget, parliamo di un impero da quaranta milioni di euro”.