Dopo aver a lungo taciuto, Belén Rodriguez ormai è un fiume in piena. Prima a Domenica In da Maria Venier, poi sui social e ora su Chi Magazine, che le dedica la copertina.”Vi racconto la nuova Belén, intervista esclusiva”, titola il settimanale. “La sofferenza mi stava divorando – afferma la 39enne, come riportato da Fanpage -. Ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità. Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile”. Ancora ha aggiunto: “Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni. E, soprattutto in un Paese maschilista (l’Italia dunque?, ndr), se non hai più il c**o sodo non funzioni e prendono una più giovane“. Quindi la showgirl argentina ha continuato a parlare di quei momenti bui, della sofferenza che anche le persone che erano attorno a lei vedevano nei suoi occhi: “Quando non stai bene si vede anche da fuori. Chi mi stava vicino mi guardava e mi diceva: ‘Non sei felice’, ‘Hai gli occhi tristi’ e io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste”.

Logicamente la situazione personale ha avuto delle ripercussioni anche sul lavoro: “Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro. Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando”. Un peso grande lo ha avuto il matrimonio, ormai finito, con Stefano De Martino: “Sono andata a fondo, ho capito che la mia storia d’amore era finita anni fa[..] Io odio il gossip, voglio liberarmi dal gossip, voglio liberarmi dal pregiudizio del gossip, ma si parla solo di questo. Ho sempre dato tutto e continuerò a farlo, posso morire per amore. Continuo a credere nelle persone, a credere nel bene e penso che la vita mi darà ragione, ci sono tante persone belle”, ha detto sull’amore. Infine ha parlato anche di Ilary Blasi, la nota conduttrice che ha vissuto per certi versi una situazione analoga: “Le nostre situazioni sono più vicine di quanto immaginiate, lei è stata più brava a gestire il dolore, è stata forte, ha avuto più testa, io mi lascio trascinare – ha infine concluso Rodriguez -. Lei ha un’altra cultura, ma anche la sua è una forma di difesa, anche lei si sta proteggendo, anche lei starà soffrendo moltissimo”.