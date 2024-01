Dallo scandalo alla farsa, il passo è breve. Il “pandoro gate” di Chiara Ferragni non fa eccezione e, in attesa di capire che piega prenderanno le inchieste su pandoro e uova benefiche, la vicenda si tinge di un pizzico di follia con la mossa collezionisti che sui siti di e-commerce hanno messo in vendita il pandoro più famoso d’Italia ad un prezzo che Barbara D’Urso definirebbe “shock”: 599 euro con picchi di oltre 800 euro. A proposito di numeri, i riflettori sono puntati sui follower dei Ferragnez (e non solo).

IL FOLLE PREZZIARIO DEI GADGET GRIFFATI FERRAGNI

599 euro per il Pandoro “Pink Christmas”. È questa la cifra, segnalata da Milano Today, che ha toccato su eBay il pandoro, finito al centro di un’inchiesta giudiziaria di cui si sta occupando la Procura di Milano. Ma chi volesse attivare l’opzione “Compralo subito” e accaparrarsi il pandoro Balocco (ormai scaduto ma “intatto”, come precisa chi ha caricato l’annuncio) dovrebbe sborsare 840 euro. I collezionisti forse impazziranno, tutti gli altri resteranno basiti. “Follie, follie”, viene da dire. Ma non è tutto. Perché c’è chi ha messo in vendita anche la scatola vuota a 100 euro e le offerte si sono moltiplicate toccando picchi di improbabilità: c’è lo stampino dell’occhio del brand Ferragni (quello che serviva a lasciare impresso il logo sul pandoro spolverandolo di zucchero a velo, rigorosamente rosa) a 150 euro e ancora il fiocco della confezione a 100, mentre il pettine incluso con l’uovo di Pasqua oscilla tra i 70 e i 90 euro. Su altri siti, invece, la bambola limited edition firmata Trudi è in vendita a 2000 euro. Follie, follie.

I FOLLOWERS IN CALO PER FEDEZ E FERRAGNI

Intanto, società di analisi e osservatori social vari stanno analizzando i movimenti dei follower in corso in questi giorni sui profili del Ferragnez. Ma non solo. Secondo i dati di Arcadiacom.it, Chiara Ferragni avrebbe perso circa 218 mila dal 14 dicembre ad oggi (briciole a fronte di quasi 30 milioni di seguaci), mentre il marito Fedez è sceso di circa 108 mila (lui di follower su Instagram ne ha circa 14 milioni). La curva è discendente anche per Valentina Ferragni: secondo i calcoli dell’osservatorio, hanno lasciato il suo profilo circa 22 mila utenti. La vera sorpresa invece riguarda Balocco: l’azienda non solo non ha perso ma è cresciuto di qualche centinaio di follower.