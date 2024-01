Si chiama Morwenn Moguerou ma tutti la conoscono come Ema Stokholma. E a Francesca Fialdini nel programma ‘Da noi… A ruota libera” ha raccontato di volersi riprendere il suo nome all’anagrafe. “Io sono Morwenn Moguerou e per questo mi piacerebbe riprendere il mio vero nome. È una cosa a cui sto pensando tanto, però è difficile. Dopo tanti anni, oramai sono conoscuta così, come Ema”, le sue parole. Di origi francesi, Ema ha spiegato di non sapere decidere se sia oggi più italiana: “Musicalmente mi sento molto francese, ma dal 2000 ho imparato l’italiano proprio grazie alla musica. Quindi mi sento proprio spaccata a metà, tra Italia e Francia”. Dopo una bella storia d’amore con Angelo Madonia, conosciuto a Ballando con le Stelle, la conduttrice radiofonica ha confermato la fine sulle pagine del settimanale DiPiù: “La gelosia è stata tra i problemi. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo”.