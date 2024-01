Con i figli diamoci un taglio. L’intento suo e delle fidanzata, Brian Austin Green, la star di Beverly Hills 90210, l’ha preso proprio alla lettera. Dopo la nascita del quinto figlio si è recato nella clinica più vicina per una vasectomia. “Quando il mio ultimogenito è venuto al mondo, ho pensato che fosse ora di chiudere bottega”, ha spiegato l’attore 50enne durante il podcast Oldish. Tutto è accaduto nel giugno 2022, quando l’ultimogenito Zane aveva otto settimane. Zane è figlio dell’ultima partner dell’attore, la 38enne ballerina Sharna Burgess che è al primo figlio con lui. La donna ha spiegato che la scelta del compagno è stata “una cosa bellissima”, perché “il controllo delle nascite mi ha sempre fatto impazzire. Gli sono grata per questo. Garantisce serenità e assenza di stress nella nostra vita sessuale, senza la preoccupazione di essere o non essere incinta”.

Brian Austin Green ha avuto cinque figli: Noah Shannon, 11 anni, Bodhi Ransom, 9 e Journey River, 7, con la ex moglie Megan Fox; mentre Kassius Lijah, 21 anni, l’ha concepito con la ex fidanzata Vanessa Marcil. Dai suoi racconti, e da quello delle partner, Austin Green deve essere un signore che durante un rapporto sessuale non guarda in faccia a nessuno: colpisce e va. Niente protezione, nulla di nulla. Così, ecco la drastica decisione per questa sorta di mandrillo dell’anagrafe hollywoodiana. Solo che la Burgess ha lasciato qualche spiraglio di rinnovata maternità, anche se oramai la frittata, pardon la sforbiciata è fatta: “Se ne facciamo ancora voglio vivere l’esperienza di pianificarlo insieme, di fare il test di gravidanza (?) e di intraprendere davvero questo viaggio l’uno insieme all’altra. Quindi, probabilmente, in quel caso finiremmo per dover ricorrere alla fecondazione in vitro”.