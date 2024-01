“Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di Che Tempo Che Fa sarà S. S. Papa Francesco“, la comunicazione arriva da Fazio Fazio attraverso i suoi profili social. La trasmissione, traslocata da Rai3 a Nove, inizierà l’anno con un colpaccio domenica 14 gennaio. Un’ospitata di rilievo per il gruppo Warner Bros. Discovery, per Bergoglio si tratta invece di un ritorno nella storica trasmissione dove Sua Santità aveva partecipato per la prima volta il 6 febbraio 2022.

Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di @chetempochefa sarà S. S. Papa Francesco. pic.twitter.com/fxoJMQtkNW — Fabio Fazio (@fabfazio) January 9, 2024

In quell’occasione il programma ottenne ascolti record, con una media 6.731.000 spettatori, numeri ancora più elevati considerando solo il periodo di messa in onda dell’intervista vista da oltre 8 milioni di spettatori con quasi il 30% di share. Papa Francesco si era collegato da Casa Marta, in Vaticano, per commentare con il conduttore una serie di temi caldi, dalle guerre alla questione migranti, dal Covid alla crisi climatica, dall’aggressività sociale fino all’indifferenza delle persone.

Le ultime due interviste di Bergoglio erano state rilasciate a due titoli storici del servizio pubblico, lo scorso 1° novembre il Tg1 aveva realizzato uno speciale con l’intervista del direttore Gianmarco Chiocci, vista da 4.588.000 spettatori con il 21,7% di share, e lo scorso 27 maggio era stato ospite in studio a Saxa Rubra nel programma “A Sua Immagine” condotto da Lorena Bianchetti, appuntamento seguito da 1.661.000 spettatori con il 27,4% di share.