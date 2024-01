Sui social una delle tante cose che ‘va per la maggiore’ e non conosce battute di arresto è la tendenza a trovare delle “incredibili somiglianze”. E a inaugurare il 2024 sotto il segno del “ma sono identici” è stato Stefano Accorsi. A chi assomiglia secondo gli iscritti a Twitter/X? A Silvio Berlusconi. L’attore ha partecipato allo speciale di RaiUno Affari Tuoi Lotteria Italia e gli utenti si sono scatenati: “Se ci pensate, non abbiamo mai visto Stefano Accorsi e Silvio Berlusconi nella stessa stanza”, “Accorsi col trapianto di capelli perché ha sposato una più giovane e la Casta che è ancora una turbofregna sta con Louis Garrell. Ogni tanto l’universo è giusto”, “Silvio non è morto. Si è reincarnato in Stefano Accorsi”, “C’è un po’ di Silvio Berlusconi in questo Stefano Accorsi”, “Stefano Accorsi sembra più figlio di Berlusconi rispetto a tutti i figli di Berlusconi. Somiglianza scioccante!” e tanti altri commenti su questa falsariga. Ancora: “Ma non è che Accorsi sta girando qualcosa tipo 1994?“, si chiede qualcuno con riferimento alla serie 1992, 1993, nata appunto da un’idea di Stefano Accorsi e di grande successo. Proprio su Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso giugno, il regista e attore aveva detto a Vanity Fair: “All’inizio avrei voluto fare un biopic su Berlusconi: la sua è una parabola vertiginosa, da illustre sconosciuto a uomo più ricco d’Italia fino a diventare premier, si prestava a raccontare un pezzo importante del nostro Paese”.