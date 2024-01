“Con un pene inferiore a 15 centimetri, non ci faccio nulla“, è una delle primissime dichiarazioni fatte da María José, una mamma single in cerca dell’amore dopo anni di frequentazioni che non sono andate come sperava. María è la concorrente di “First dates“, un programma spagnolo molto simile alla versione italiana “Primo appuntamento” condotta da Flavio Montrucchio.

La 42enne è alla ricerca di un uomo che la renda felice, anche se c’è un aspetto sul quale non può sorvolare. Il membro del partner infatti deve essere categoricamente dai 15 centimetri in su per poterla soddisfare. “Non sta andando così bene in amore”, ha detto senza troppi giri di parole José, ai microfoni della trasmissione, soffermandosi anche sulle sue precedenti sfortunate relazioni: “Uno ha preso cose che non doveva prendere, un altro mi ha tradito e un altro l’aveva piccolo“, ha raccontato, mimando con le dita la minima dimensione che prenderebbe in considerazione.

All’appuntamento col corteggiatore, María non si è smentita ed ha chiesto quasi subito le misure dell’appena conosciuto Ismael. “Non mi aspettavo fossi così diretta”, ha confessato il ragazzo, visibilmente imbarazzato. A fine serata i due hanno promesso di rincontrarsi a breve. Sarà l’ultimo appuntamento o María ha trovato l’amore?