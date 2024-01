“Mi ha massacrato. Però a suo modo è stata una fonte di ispirazione […] È stato un grande amore. Ed è stato un inferno”. In questi termini Zucchero parla del matrimonio con la prima moglie Angela Figliè. Intervistato dal Corriere della sera il cantautore si racconta senza censurare i momenti più dolorosi sia privati che professionali. A segnarlo nel profondo fu proprio l’unione con la ex consorte: quando lei lo lasciò, infatti, lui cadde in depressione sebbene artisticamente parlando stesse vivendo una stagione molto fortunata.

LA STORIA CON LA EX MOGLIE – “Mi sono sposato a 23 anni, lei era ancora più giovane” spiega Zucchero. “[…] Le chiesi di sposarmi. Lei rispose di sì. Fino a quando una notte mi disse: ‘Ti lascio, non ti amo più‘. Ma non so se mi abbia mai amato davvero, di sicuro ‘ti amo’ non me l’ha mai detto, e neanche ‘ti voglio bene’. Mai. E la mia presunzione era farla sorridere, renderla felice”. Per questo motivo l’artista si indebitò di 500 milioni pur di prenderle una casa vicino alla madre: “Così scivolai nella depressione. Non sapevo dove prendere il denaro, dovevo pagare 50 milioni ogni sei mesi […]”.

L’INCUBO DELLA DEPRESSIONE – La sua carriera decollava ma emotivamente la penna di Diamante era a pezzi: “Volevo farmi fuori. Stavo malissimo. Attacchi di panico fortissimi, cose che non auguro a nessuno. Prendevo il Prozac ma non sentivo più niente […] Mi sono capitate cose bellissime, ma non me le sono godute. Ero al massimo del successo e non volevo più salire sul palco, non volevo fare la tournée di Miserere: sedici concerti negli stadi”. Quegli spettacoli poi si tennero, perché venne trovata una soluzione: “Mi piazzarono dietro uno strizzacervelli. Sono stato l’unico rocker ad andare in tournée con lo psichiatra al seguito. Mi dissero: ‘Lui ti da la pasticca, e tu suoni‘. Se no? ‘Se no ti ricoveriamo all’ospedale psichiatrico di Pisa, e devi restarci un mese, perché se annulliamo la tournée faranno i controlli‘”. Il percorso non fu semplice, e in diverse occasioni Zucchero fu tentato di gettare la spugna e scappare dal palco. “Ci ho messo sei anni a uscirne. Mi sono ricostruito pezzo a pezzo” chiosa.