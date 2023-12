Oroscopo cinese 2024, segno per segno: “Siete del Maiale? Spiace dirlo non sarà un anno eccitante, per il Bufalo arriva una persona fondamentale, Capra riflessiva”

Siete maiali? Spiace dirlo ma anche quest’anno l’oroscopo cinese non vi premia. Non sarà il vostro anno fortunato. E nemmeno quello dei topi e dei conigli. Persino le tigri, pur essendo fra i segni favoriti, dovranno aspettareper compiere il grande balzo verso il protagonismo. Figuriamoci voi.

Il segno fortunato del 2024, nell’oroscopo cinese, è quello del Drago. Unanimale leggendario e misterioso. Nulla a che vedere con la realtà di pollai, stalle o persino di giungle selvagge. Sotto il segno cinese del drago sono nati personaggi come John Lennon o Bruce Lee, mica chiunque. Il Drago Verde di Legno prenderà da febbraio (mese in cui cade il Capodanno cinese nel 2024) il posto del Coniglio d’Acqua che ha caratterizzato il 2023, segnando un ciclo di prosperità per tutti. Secondo l’oroscopo orientale questo è infatti il segno più potente. Abbinato all’elemento Legno è la personificazione della crescita e dello sviluppo, associato al colore verde porta positività, fioritura e nuova vita. Tutti ne sentiranno l’influenza benefica. Topo, Bufalo o Bue, Tigre, Coniglio, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.

Incarnazione del principio maschile, lo yang, Drago significa stabilità eaffidabilità in tutte le sfere della vita. Si tratta del quinto animale dello zodiaco cinese, comparso l’ultima volta nel 2012. Il prossimo Drago? Si ripresenterà nel 2036 e sarà di Fuoco. Quali sono le caratteristiche di chi è nato sotto questo segno? Definisce persone energiche, leader visionari che hanno successo anche nelleimprese più difficili. Uomini e donne che amano le sfide più ambiziosi e lerealizzano con intraprendenza, generosità saggezza e onestà. I difetti? Possono talvolta essere persone prepotenti ed egocentriche. Quali influenze ha sugli altri segni dello zodiaco cinese l’anno del Drago? Si dice che ogni segno abbia un rapporto unico con il Drago, che puòinfluenzare il tipo di energia che lo guiderà durante tutto l’anno. Nell’oroscopo del calendario cinese a ogni anno corrisponde un segno zodiacale, per un ciclo di 12 anni ciascuno, associato a sua volta a unodegli elementi: Oro (Metallo), Legno, Acqua, Fuoco o Terra. Questo significa che, per esempio, un anno del Drago di Legno si verifica una volta ogni 60 anni. Per chi è nato sotto il segno del Drago il 2024 sarà un anno fortunato, conmolte opportunità di successo e di crescita personale.