La notte più lunga dell’anno ha finalmente inizio. Allo scoccare della mezzanotte, tra un calice di spumante e una fetta di cotechino e lenticchie, gli italiani si preparano a festeggiare l’arrivo del 2024. E tra chi ha deciso di passare questa serata a casa, in piazza, sulla neve o al ristorante, c’è anche chi ha preferito optare per l’alta cucina. I ristoranti stellati da nord a sud hanno pensato a menù degustazione per la serata con cifre davvero stellate (e il riferimento in questo caso non può non andare all’oroscopo, da leggere rigorosamente).

Zuma, il menù

Il nostro viaggio culinario parte dalla Capitale, Roma, all’ultimo piano di Palazzo Fendi. Qui il celebre ristorante Zuma propone l’“Omakase menù” a 390 euro a persona. Un mix di portate contaminate da piatti della tradizione giapponese e non solo: assaggio di manzo di wagyu scottato con ponzu al tartufo bianco, tartare di ventresca di tonno con buns al miso e tartufo bianco, gli immancabili gyoza di astice e granchio con maionese di alga nori e una portata a base di gambero rosso croccante con dashi piccante come antipasto. A seguire un’insalata di funghi, cavolo, yuzu kosho e tartufo bianco e ovviamente una selezione premium di sushi e sashimi. Finito qui? Non proprio. Spazio per il branzino cileno grigliato con peperoncino verde e salsa di zenzero, accompagnato da una costata di wagyu giapponese con ponzu al tartufo e funghi con burro all’aglio e soia. A mezzanotte infine appuntamento in terrazza per una Roma illuminata dai fuochi d’artificio e dal deejay set in sottofondo.

Carlo Cracco e il suo doppio menù

Lo chef stellato e ormai volto della Tv è pronto per accogliere i suoi clienti nel cuore della città meneghina. Due menù per due location differenti: 500 euro a persona per la cena al ristorante e 200 per il cenone al Cafè (decisamente più informale). Il menù, bevande escluse, prevede diverse portate elaborate. Al Cafè è previsto lo starter di canapè con burro all’aneto e salmone affumicato, tartare di gamberi viola su cracker ai sesami e salsa ponzu, astice al vapore in insalata di rape variegate, radicchio, melograno e cavoletti di Bruxelles. E ancora: tortelli di zucca e castagne al vapore con lardo, risotto mantecato al mascarpone con erbe fini, ricci di mare e polvere al nero di seppia. Spazio per i secondi con filetto di manzo con cialda alle erbe, variazione di cavolfiori, indivia brasata e salsa italiana, cotechino e lenticchie e veneziana della tradizione.

Decisamente differente invece il menù del ristorante, per palati sopraffini. Tutto inizia con un’insalata russa, caviale e argento accompagnata da un’alga nori croccante, trota reale affumicata, limone e capperi. Eccoci quindi al cocktail di scampi, radicchio e melagrana e la Polentina di Biancoperla e tartufo, tuorlo candito e gorgonzola dolce. Avanti tutta con sogliola alla mugnaia con uova di salmone e acetosella; ravioli di cotechino e bietola con salsa al rafano e noci, cervo in crosta, funghi e frutti rossi. Si conclude in dolcezza con una meneghina di Capodanno, lenticchie alla vaniglia e zabaione al rhum e naturalmente una selezione di vini al calice in abbinamento inclusi.

Flavio Briatore sold out a El Camineto a Cortina

La serata a El Camineto, locale gestito dal gruppo Majestas di Flavio Briatore a Cortina D’Ampezzo, ha tutta l’aria di diventare un remake del celebre House of Gucci. Il ristorante nella località più glam delle Dolomiti è da sempre meta di vip sia per cena o dopocena. Da Giovanni Malagò a Ilary Blasi, da Marina Ripa di Meana a Claudio Panatta sono tanti i volti paparazzati nel corso degli anni. Un locale decisamente social comparso (anche recentemente) più volte nei profili Instagram di Daniela Santanché e Elisabetta Franchi. E col nuovo cambio di gestione, via il prosecco e arriva lo champagne (…). Serata House quella di stasera in compagnia di Max Gigliotti, dj e producer resident del Twiga. Ad ora non è dato sapere menù e costo della cena ma, secondo indiscrezioni, il costo complessivo (come anticipato da Adnkronos) potrebbe aggirarsi attorno ai 700 euro.

A questo punto non ci resta che augurarvi buon anno!