Si chiama Katie Fuller ed è nata il giorno di Natale. Ora, stando al Daily Mail che racconta la sua storia, le probabilità che diventasse mamma proprio il giorno di Natale e quindi del suo compleanno ma 30 anni dopo erano dell0 0,0075%. Ed è successo. Fuller ha dato alla luce il piccolo Barney Forsythe. “Mi sono detta ‘non può succedere davvero'”, ha raccontato. Per lei, il compleanno è sempre stato un po’ “incompleto” perché, appunto, “diviso” con il Natale: “È sempre stato bellissimo avere accanto la mia famiglia per il compleanno ma ovviamente non ho mai potuto festeggiare con gli amici. Ecco perché per il mio bambino farò una festa il 25 dicembre e una a inizio anno nuovo… Insomma, due compleanni separati proprio come faceva la Regina Elisabetta II”, ha detto scherzando. Il parto di Katie era stato in verità programmato per la vigilia ma ci sono state alcune complicanze e Barney è nato quindi il giorno dopo con un cesareo. “Una mamma e un figlio che compiono gli anni il giorno di Natale: è la cosa più assurda che abbia mai sentito”.